Grasski: Eberhardt Zweite bei Weltcup-Slalom

Die erst 17-jährige Emma Eberhardt verpasste beim letzten Weltcup-Slalom in Marbachegg nur knapp ihrem Premierensieg. Die Bernsteinerin musste sich nur der Italienerin Margherita Mazzoncini geschlagen geben. Eberhardt machte in Durchgang zwei noch einen Platz gut – am Ende fehlten zehn Hundertstel Sekunden auf den ersten Weltcupsieg. Nichts mit der Entscheidung zu tun hatte die Oberdorferin Tina Hetfleisch. Sie lag bereits nach Durchgang eins nach einem groben Fehler mehr als neun Sekunden zurück und wurde Sechste.

Noch zwei Rennen beim Weltcupfinale

Bei den Herren kämpfte der SC Neudörfl Athlet Richard Schlögl nach Lauf eins noch um einen Podestplatz. Der WM-Bronzemedaillengewinner im Super-G fiel im zweiten Durchgang aber zurück und beendete den Slalom am Freitag auf Platz acht. Der Sieg bei den Herren ging an den Schweizer Mirko Hüppi. Zwei Rennen stehen bei diesem Weltcupfinale in der Schweiz noch an: Am Samstag der Riesentorlauf und am Sonntag dann abschließend der Super-G.