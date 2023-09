Horitschon vs BFV: Spieler nach Formal-Fehler gesperrt

Außerdem muss der Verein 100 Euro Strafe zahlen. Was war passiert? Beim Viertrundenspiel der Fußball-Burgenlandliga vor zwei Wochen zwischen dem ASK Horitschon und der SPG Edelserpentin kam es zu einer kuriosen Verwechslung. Der Klub hat zwei Spieler mit beinahe identen Namen im Kader. Kapitän Philip Wessely und Dreier-Tormann Philipp Wessely. Letztgenannter war an diesem Tag gar nicht dabei, wurde allerdings von einem Funktionär in die Startformation gestellt. Philip Wessely, der tatsächlich als Kapitän am Feld stand, nicht. Horitschon gewann das Spiel mit 2:0. Der Flüchtigkeitsfehler kostete Horitschon am Ende nicht nur den Sieg.

Entscheidung nach Paragraph und gegen den Sport

Die Spielgemeinschaft Edelserpentin legte nach Bekanntwerden des Fehlers Protest ein. Das Urteil des Verbands: eine Strafverifizierung von 0:3, 100 Euro Strafe und zwei Spiele Sperre für Philip Wessely, der zwar am Platz stand, allerdings nicht in der offiziellen Aufstellung. Der BFV stützt diese Entscheidung auf den Paragraphen 104 der ÖFB-Rechtspflegeordnung. In Horitschon kann man sich damit aber nicht abfinden: „Der Spieler wusste nicht einmal, dass im Vorfeld ein Fehler passiert war. Wie kann man nur einen Spieler sperren, der sich nichts zu Schulden kommen lässt? Das ist herzlos ihm und dem Sport gegenüber“, poltert Horitschon-Trainer Edi Stössl.

Kein Fingerspitzengfühl beim Verband

Der Spieler Philip Wessely fehlte zwar in der Aufstellung, war grundsätzlich aber spielberechtigt. „Ein reiner Formalfehler. Man muss doch unterscheiden, ob ein Spieler eingesetzt wurde, der eigentlich nicht spielen hätte dürfte, oder ob es wie bei uns lediglich zu einem Flüchtigkeitsfehler kommt. Dass uns der Sieg gestohlen wird, ist schon bedenklich, die Sperre unseres Kapitäns einfach nur unsportlich", so Stössl. Ob das Verhalten der Spielgemeinschaft Edelserpentin sportlich vertretbar ist, lässt sich ebenfalls hinterfragen. Nach der Niederlage am Platz und dem Sieg am grünen Tisch gibt es zwar drei Punkte für das Konto – es bleibt aber ein fader Beigeschmack.