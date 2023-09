Flugrettung: Verzögerung bei zweitem Standort

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) lasse aber parallel zu den Zurndorf betreffenden Verfahren noch alternative Standorte prüfen, hieß es am Freitag aus dem Land, nachdem das Portal „Austrian Wings“ über Verzögerungen berichtet hatte. Bis Jahresende soll der Standort zumindest fixiert werden.

Land nimmt Bedenken von Pro Mente ernst

Das Land nehme die Bedenken von Pro Mente ernst, hieß es gegenüber der APA. Der Dachverband der Vereine und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit sieht den geplanten Standort kritisch, weil er sich in unmittelbarer Nähe zum Friedrichshof, einer Einrichtung für psychisch kranke junge Erwachsene, befindet. Deshalb prüfe das Land auch Alternativen – mehr dazu in Flugrettung: Neuer Standort in Zurndorf könnte verlegt werden

Für den geplanten Standort gebe es bereits ein Lärmgutachten und ein ärztliches Gutachten, die Naturverträglichkeitsprüfung sei gerade in Bearbeitung. Grundsätzlich zuständig für die Standortsuche sei außerdem gar nicht das Land selbst, sondern der ÖAMTC, der den neuen Stützpunkt im Landesnorden auch betreiben wird.

Mehrfach Aufregung um Vergabe der Flugrettung

Die Vergabe der Flugrettung inklusive zusätzlichem Standort im Nordburgenland hat in der Vergangenheit bereits mehrfach für Aufregung gesorgt. Ursprünglich hatte die Martin Flugrettung GmbH von Unternehmer Roy Knaus den Zuschlag erhalten, den das Landesverwaltungsgericht (LVwG) aber nach einer Beschwerde des unterlegenen ÖAMTC aufhob. Das Land wollte daraufhin die Ausschreibung widerrufen und ein zweites Verfahren starten, was das LVwG aber ebenfalls aufhob, wodurch schließlich die ÖAMTC-Flugrettung den Zuschlag erhielt – mehr dazu in Flugrettung: Vertrag mit ÖAMTC unterzeichnet.

Die ÖVP kritisierte am Freitag die Verzögerung bei dem zweiten Flugrettungs-Standort. „Wieder einmal zeigt sich, der Landeshauptmann ist sehr schnell beim Ankündigen, scheitert aber an der ordentlichen Umsetzung“, sagte Klubobmann Markus Ulram. SPÖ-Gesundheitssprecher Kilian Brandstätter antwortete auf die Kritik der ÖVP in einer Aussendung mit nur einem Satz: „Ginge es nach der ÖVP, würde es überhaupt keinen Rettungshubschrauber für das Nordburgenland geben“, so Brandstätter.