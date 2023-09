Burgenländer sitzen in Griechenland fest

Am vergangenen Wochenende sind Jutta Zagler und ihr Mann noch bei strahlendem Sonnenschein rund 20 Kilometer südlich von der griechischen Küstenstadt Volos mit ihrem Campingwagen angekommen. Am Montagabend hat dann das Drama begonnen. „Wir waren tagsüber noch einkaufen, da war es noch nicht so dramatisch. Am späten Abend gab es dann Blitz und Donner im Sekundentakt. Ich habe so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Es war so beängstigend“, so Zagler gegenüber dem ORF Burgenland.

Die Region auf rund um die Küstenstadt Volos dem griechischen Festland war besonders betroffen

„Es war wie die Sintflut“

Der Wohnwagen des Ehepaares stand auf einem Felsplateau ganz vorne vor einer Klippe über dem Meer. Das machte die Situation noch dramatischer und beängstigender. „Es war wie die Sintflut, was da gekommen ist. Die Wassermengen – das war unwahrscheinlich. Über die Nacht haben wir natürlich kein Auge zugetan“, sagte Zagler.

Jutta Zagler

Ausgangssperre aus Sicherheitsgründen verhängt

In regelmäßigen Abständen erhielt das Ehepaar Textnachrichten von der griechischen Notfallzentrale auf das Handy. „Wir konnten nicht raus. In den Nachrichten ist gestanden, dass wir quasi Hausarrest haben und nicht hinaus dürfen“, so Zagler.

Die Maßnahmen der griechischen Behörden kamen aus gutem Grund. Durch die Unwetter wurden Straßen weggespült. Auch die Stromversorgung ist teilweise zusammengebrochen – mehr dazu in Unwetter in Griechenland: Autobahn gesperrt, viele Orte unerreichbar. Sechs Menschen kamen bei den Unwettern ums Leben. Ein österreichisches Ehepaar wird nach wie vor vermisst.

Eindrücke aus Griechenland Jutta Zagler schildert die derzeitige Situation vor Ort

Infrastruktur und denkmalgeschützte Stätten zerstört

„Freunde von uns haben uns gesagt, dass die gesamte Infrastruktur zerstört ist und schöne griechische Dörfer, die unter Denkmalschutz stehen, zerstört sind“, so Zagler. Auch die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln sei eingeschränkt gewesen. Mittlerweile habe sich die Lage am Campingplatz aber wieder beruhigt. Die Ausgangssperre wurde aufgehoben. Auch Strom- und Wasserversorgung konnten wieder hergestellt werden.

Jutta Zagler

Allerdings funktionieren Kartenzahlungen und Bankomaten noch nicht. Bei manchen werde bereits das Bargeld knapp und auch das Handynetz sei noch stark in Mitleidenschaft gezogen, so Zagler. Abseits des Campingplatzes laufen in den Katastrophengebieten weiter zahlreiche Rettungsaktionen. Viele Dörfer sind noch immer von der Außenwelt abgeschnitten.