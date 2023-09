HTL Pinkafeld will Frauen in der Technik vernetzen

Rund 230 Schülerinnen haben sich in der ersten Schulwoche zum Rundgespräch mit Unternehmerinnen, Industriellenvereinigung und dem Zonta Club eingefunden. Der Club unterstützt Frauen in der Technik mit Stipendien. Am Podium war unter anderem die Schlossermeisterin, studierte Architektin und Chefin eines Metallbaubetriebes im Bezirk Mattersburg, Caroline Biribauer. Sie möchte die Frauenquote in ihrem Unternehmen ausbauen. „Wir brauchen unbedingt Frauen im Handwerk, weil Frauen sind sehr, sehr geschickt. Sie haben andere Ansätze und Arbeitsweisen als Männer“, so Biribauer.

ORF

„Zukunft der Technik ist weiblich“

Die Zukunft der Technik ist weiblich, behauptete Aniko Benkö von der Industriellenvereinigung. „Wenn wir uns die Veränderungen in der Arbeitswelt ansehen, werden wir uns immer mehr in Richtung Digitalisierung, digitale Transformation, Energiewende, Kreislaufwirtschaft bewegen. Und hier werden sehr viele Jobs entstehen“, so Benkö.

ORF

Verschiedene Programme

Für Frauen und Mädchen in technischen Berufen engagiert sich auch der Zonta Club. „Zonta bietet spezielle Stipendien für Frauen in MINT-Berufen an. Und auch in der Luft- und Raumfahrt werden weltweit Stipendien vergeben“, so Gabi Strohriegel von Zonta Burgenland. Über die Arbeiterkammer startet mit „Study Buddy“ dieses Jahr auch ein Mentoringprogramm für Frauen in der Technik. Dabei werden Schülerinnen der HTL im Burgenland im letzten Jahr ihrer Ausbildung von Unternehmerinnen beraten und begleitet.