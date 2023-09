Velich ist Falstaff Winzer des Jahres 2023

Roland Velich gilt als großer Botschafter des Blaufränkisch und auch als eines der internationalen Aushängeschilder des burgenländischen Rotweines. Falstaff bezeichnete ihn als Rotwein-Flüsterer. Velich ist seit seiner Kindheit mit dem Wein verbunden. Sein Vater war Nebenerwerbswinzer. Während sein Bruder das elterliche Weingut später übernahm, startete Velich im Jahr 2001 selbst mit dem Weingut Moric. Sein damaliger Weingut-Partner Erich Krutzler, mit dem das Projekt gestartet wurde, wechselte als Geschäftsführer zu einem slowenischen Weingut. Es war der Start einer Erfolgsgeschichte für Velich. Mit Standorten in Großhöflein und Lutzmannsburg machte der gebürtige Apetloner schon früh auf sich aufmerksam.

Peter Rigaud

Dem Blaufränkisch verbunden

Velich hat sich vor allem dem Blaufränkisch verschrieben. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Sortiment des Burgenländers ständig verändert. Mehrfach wurden seine Weine ausgezeichnet und von internationalen Weinjournalisten und Experten bejubelt. Mittlerweile macht die rote und weiße Hausmarke einen Großteil davon aus. Velich ist der zweite Burgenländer, der in den vergangenen Jahren von der Falstaff-Redaktion mit dem Titel Winzer des Jahres ausgezeichnet wurde. Erst im Jahr 2021 wurde der Andauer Erich Scheiblhofer gewürdigt – mehr dazu in Erich Scheiblhofer ist Falstaff-Winzer des Jahres.