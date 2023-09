Land stellt kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung

Damit soll „Periodenarmut“ bekämpft werden. „Es darf nicht sein, dass die Periode Frauen vor finanzielle Herausforderungen stellt“, betonte Eisenkopf. Mit der Menstruation seien für Frauen zusätzliche monatliche Kosten verbunden, die für viele nicht so leicht zu stemmen seien, erläuterte die Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Angebot für alle Burgenländerinnen

Das Angebot richtet sich an alle Burgenländerinnen – „unabhängig davon, ob und wo sie zur Schule gehen, ob sie einen Lehrberuf ausüben, berufstätig, alleinerziehend sind oder in welcher sonstigen Lebensphase sie sich gerade befinden“, sagte Eisenkopf. Vorerst liegen in den Frauenberatungsstellen 4.000 Packungen Tampons zu je 64 Stück und 1.800 Packungen Binden zu je 20 Stück auf. Informationsflyer zu der Aktion werden an alle burgenländischen Schulen geschickt, um die Schülerinnen auf das Angebot aufmerksam zu machen.

ORF

Kritik der Grünen

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik störte sich in einer Aussendung daran, dass der Antrag auf eine derartige Kampagne erst in der Landtagssitzung Ende September und damit nach Anlaufen der Aktion behandelt wird. Dadurch könne der Landtag nur noch „abnicken“. Die Schülerunion Burgenland forderte ihrerseits kostenlose Menstruationsartikel auch an den Schulen.