„Transform Arte“ startet wieder

Das alte Pädak-Gebäude an der Adresse Wolfgarten 1179 in Eisenstadt wird wieder zum großen Messegelände. In den ehemaligen Klassenzimmern, in den Gängen oder im Festsaal sind Kunstwerke ausgestellt – zu sehen sind Acrylbilder, Fotografien, Keramiken oder Skulpturen. Bis Sonntag stellen mehr als 30 bildende Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus. Sie kommen aus ganz Österreich, vorwiegend aber aus dem Burgenland – etwa Heidi Tschank, Paul Szimak oder Karin Schäfer.

ORF

Workshops und Kunstschule für Kinder

„Transform Arte“ ist 2017 vom Verein „Art House Project“ initiiert worden und wird alle zwei Jahre durchgeführt. Heuer, bei der vierten Kunstmesse, gibt es an den Messetagen auch wieder Lesungen, Performances und Musik von Anton Josef, Lex Candy oder der Wurstfabrik. Workshops zu Graffiti oder Papierschöpfen stehen ebenso auf dem Programm wie eine Kunstschule für Kinder.