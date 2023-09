Stallbrand: Defekt an PV-Anlage als Auslöser

Die Schadenssumme könne noch nicht beziffert werden, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Bei dem Feuer am Dienstag waren insgesamt 16 Feuerwehren im Löscheinsatz. Der Stall bietet Platz für bis zu 34.000 Hühner, als der Brand ausbrach, waren aber keine Tiere im Stall. Der Stall ist zweigeteilt, ein Teil blieb deshalb unbeschadet – mehr dazu in Hühnerstall in Flammen: Großeinsatz in Markt St. Martin.