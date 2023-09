SPÖ warnt vor steigender Zahl illegaler Migranten

Fürst kritisierte in der Aussendung auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Dieser würde laut Fürst die aktuelle Entwicklung ignorieren. In Österreich seien bis Ende Juli 2023 knapp 28.500 Asylanträge gestellt worden. „Trotz Rückgang gegenüber dem Rekordjahr 2022 liegt Österreich mit den Asylanträgen wieder ganz vorne in der EU. Im Verhältnis zur Bevölkerung liegt Österreich im ersten Halbjahr sogar an der Spitze“, gab Fürst zu bedenken und forderte Karner auf, zu handeln.

Aus dem Innenministerium hieß es dazu, dass in den letzten beiden Kalenderwochen im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Aufgriffe um etwa 60 Prozent zu verzeichnen gewesen sei. Die Unterstützung der Grenzsicherung in Nordmazedonien, Serbien und Ungarn zeige Wirkung. In diesen Staaten sind rund 110 österreichische Polizisten im Einsatz. Bis Ende August 2023 wurden über 340 Schlepper festgenommen, hieß es in dem Statement weiters.