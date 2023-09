Wenn Bücher auf Reisen gehen

Lesen ist mehr als nur ein schönes Hobby, denn Schrift begegnet uns auf Schritt und Tritt. Mit ihrer Hilfe finden wir uns im Alltag zurecht. Doch nicht alle Erwachsenen können diese Hilfe nutzen – geschätzt eine Million Menschen in Österreich haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. „Es gibt so viele Bereiche, von denen man ausgeschlossen ist. Viele Personen haben Schwierigkeiten Formulare auszufüllen oder die Steuererklärung zu machen. Es gibt auch viele Möglichkeiten sie online zu bewerben und das sind alles Hürden, die schwierig sind, wenn man diese Fähigkeiten nicht hat“, so Ursula Foki, Geschäftsführerin der burgenländischen Volkshochschulen.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Bücher lesen, behalten oder weitergeben

Mit der „BookCrossing“-Aktion wollen die Volkshochschulen auf diese Problematik aufmerksam machen, die noch immer mit viel Scham behaftet ist. Dabei bekommt jedes Buch eine Identifikationsnummer und wird in die Welt geschickt. Jeder kann es mitnehmen und behalten oder nach dem Lesen weitergeben und es etwa in einem Lokal oder auf der Parkbank für die nächsten Leser liegenlassen.

Unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Für Menschen, denen dieses Abenteuer verschlossen ist, weil sie nicht gut lesen können, gibt es Unterstützungsangebote. Man setze hier auf persönliche Gespräche, und Einzelunterricht, denn die Betroffenen hätten Scheu davor, in einer Gruppe zu lernen, so Foki. Auch bei der Bildungsinformation Burgenland kann man sich zum Beispiel schon seit einem Vierteljahrhundert einen Überblick über passende Angebote holen. Sie beratet über Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderungen, so Barbara Klabischnig-Hörl von der Bildungsinformation.

Mittwochvormittag können sich Bücherfreunde in Oberwart neuen Lesestoff besorgen – dann macht das „BookCrossing“ der Volkshochschulen vor dem Rathaus Station.