Familienfreundlichstes Unternehmen gesucht

Bereits zum 13. Mal verleiht die Wirtschaftskammer Burgenland gemeinsam mit Frau in der Wirtschaft den Preis für das familienfreundlichste Unternehmen. Bisher wurden rund 70 Betriebe im Burgenland ausgezeichnet.

Laut Petra Schumich, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, sei das Ziel des Wettbewerbs ein Zeichen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu setzen. „Mit diesem Wettbewerb wollen wir die Unternehmen auszeichnen, die in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Sie haben erkannt, dass familienfreundliche Maßnahmen das Miteinander stärken, die Motivation erhöhen und der Fluktuation entgegenwirken“, so Schumich.

ORF

Jury bewertet Unternehmen

Beurteilt werden unter anderem die Informationspolitik, familiäre Betreuung und der Anteil von Frauen und Männern in Führungspositionen. Die Kriterien werden mittels Online-Fragebogen abgefragt und von einer Jury bewertet, erklärte Andrea Gottweis, Organisatorin des Wettbewerbs. „Die Beurteilungskriterien haben unterschiedliche Prioritäten, anhand derer wir dann auch versuchen, in der Jury anhand eines relativ strengen Punkteregimes die Sieger zu ermitteln“, so Gottweis.

Anmeldeschluss ist der 15. Dezember. Die ausgezeichneten Unternehmen erhalten eine Urkunde, eine Trophäe und einen WIFI-Gutschein.