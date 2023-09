Schwieriges Geschäft mit Parkett

Weitzer Parkett in Güssing hat derzeit 60 Beschäftigte, vor einem Jahr waren es noch 160. Der Grund für den Personalabbau ist die stark eingebrochene Nachfrage, als Folge der anhaltenden Flaute in der Bauwirtschaft – mehr dazu in Kündigungswelle bei Güssinger Parkettwerk. Es werden weniger Häuser und Wohnungen gebaut und daher auch weniger Böden verlegt. Auch die Lager sind deshalb gut gefüllt, ein weiterer Personalabbau ist aber nicht geplant. „Dieser Personalstand wurde letztes Jahr eingestellt und läuft stabil. Natürlich immer unter der Annahme, dass der Markt, der Bausektor, auch auf diesem niedrigen Niveau bleibt. Keiner weiß, wie sich die Zukunft entwickelt“, so Geschäftsführer Josef Stoppacher.

ORF

China wichtiger Markt für Weitzer

Mit einem Exportanteil von 60 Prozent ist Weitzer Parkett von globalen Entwicklungen betroffen. China ist nach Österreich und Deutschland drittwichtigster Markt und für das Werk in Güssing von besonderer Bedeutung. Das war lange ein Vorteil, die Coronavirus-Pandemie habe aber viel geändert. „Es gab einen extremen Bauboom, und es wurden Überkapazitäten an Häusern und Wohnungen geschaffen. Aber die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln, das Einkommen, hat sich beim chinesischen Mittelstand nicht so entwickelt, wie es viele gehofft haben. In Summe ist auch dort der Markt deutlich zurückgegangen“, so Stoppacher.

ORF

Mit Innovationen gegen Billigparkett

Das Unternehmen reagiert darauf mit Innovationen. Im Wärmeparkett ist die Fußbodenheizung in Form einer Carbonfolie integriert. Eine Antwort auf den Import von Billigparkett aus China. Hochwertiges Baumaterial aus Österreich sollte generell stärker gefördert werden, fordert der Geschäftsführer. Eine Möglichkeit für ihn wäre eine andere Steuerquote für Materialien und Vorgewerke, die in der EU produziert werden. Sie könnten anders besteuert werden als Material aus „Low-Cost-Ländern“, wo auch der CO2-Abdruck ein anderer sei, so der Geschäftsführer.

Für das knapp 200 Jahre alte, in Weiz ansässige Familienunternehmen, ist diese Krise nicht die erste, die es zu bewältigen gilt.