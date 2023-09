Bilanz: Mehr als 19.000 Besucher bei Inform

Die 19.300 Besucherinnen und Besucher sind ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr, da waren es rund 18.000. Das Interesse an der Inform war somit auch größer als in den Vor-Coronavirus-Jahren 2018 und 2019. Messeveranstalter Markus Tuider zeigte sich zufrieden. „Ich bin mir sicher, dass sehr viele gute Geschäfte abgeschlossen worden sind. Dennoch spüren wir auch den allgemeinen Trend, dass es im Bau- und Baunebengewerbe im Augenblick ein bisschen schwieriger ist, dass die Konsumlaune ein wenig getrübt ist. Aber dennoch hatte ich kein negatives Feedback von den Ausstellern. Im Großen und Ganzen waren sie doch zufrieden“, so Tuider.

ORF

Auch für den Vergnügungspark, mit dem seit 2019 pausiert wurde, könne er eine positive Bilanz ziehen, sagte Tuider. Das habe sich auch in den Gesprächen mit den jeweiligen Betreibern widergespiegelt. Für Tuider beginnen nun die Vorbereitungen für die Berufsinformationsmesse BIBI im Oktober und die Genussmesse im November.