34.800 Schüler starten ins neue Schuljahr

Im Pflichtschulbereich starten 19.237 Schülerinnen und Schüler ins neue Jahr, 13.566 sind es in den AHS und berufsbildenden Schulen. Hinzu kommen noch 460 Schülerinnen und Schüler der Kindergartenschule Oberwart und rund 2.000 Berufsschüler.

Land: Kein Lehrermangel

Einen Lehrermangel gebe es im Burgenland nicht, heißt es vom Land, alle Klassen können besetzt werden. In Summe unterrichten heuer 4.246 Lehrerinnen und Lehrer in den burgenländischen Schulen. Darunter auch 140 Junglehrerinnen und Lehrer – 84 davon stehen erstmals in der Klasse – mehr dazu auch in „Erster Schultag“ für Junglehrer steht bevor.

ORF/Alexandra Strobl

Auch heuer gibt es zum Schulstart Förderungen des Landes – etwa eine finanzielle Unterstützung für Taferlklassler oder die einkommensabhängige Mittagessenförderung.