Forchtenstein wählt Bürgermeister

Die Wahllokale in Forchtenstein sind von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Die Kandidaten der Stichwahl sind SPÖ-Bürgermeister Alexander Knaak, der die aufgehobene Wahl mit nur fünf Stimmen Vorsprung gewann, und ÖVP-Vizebürgermeister Josef Neusteurer. Laut Landeswahlleitung sind grundsätzlich jene 2.662 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, die bereits bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2022 abstimmen konnten. Denn der Stichtag bleibt wie bei der aufgehobenen Wahl im vergangenen Oktober der 5. Juli 2022. Für die Wahlwiederholung sind 371 Wahlkarten ausgestellt worden, bei der engeren Wahl des Bürgermeisters am 23. Oktober 2022 waren es 268.

Wahlleiterin öffnete Wahlakt eigenmächtig

Die Bürgermeisterstichwahl in Forchtenstein muss wiederholt werden, weil die Wahlleiterin der Gemeindewahlbehörde den Wahlakt entgegen den Bestimmungen der Gemeindewahlordnung eigenmächtig geöffnet und dann unverschlossen zur Bezirkswahlbehörde brachte. Die Volkspartei hatte die Wahl zunächst bei der Landeswahlbehörde angefochten und sich, nachdem diese Beschwerde abgewiesen wurde, an den VfGH gewandt – mehr dazu in Forchtenstein: Bürgermeisterwahl muss wiederholt werden.