Krumpeck: Widerstand als letzte Chance

Die „Illmitzer Gespräche“ sind ein mit Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern hochkarätig besetztes Forum, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Die aus Schützen stammende Martha Krumpeck macht seit Jahren als Klimaaktivistin von sich reden – besonders als Mitbegründerin der Letzten Generation, von vielen auch Klimakleber genannt. Bei den vierten Illmitzer Gesprächen im Nationalparkhotel schilderte Krumpeck als Vortragenden die Dramatik der weltweiten Klimasituation und verteidigt die Klebeaktionen.

ORF

Krumpeck: Sehe kein anderes Mittel

„Ich mache das auch nicht gerne, mich da Menschen in den Weg zu setzen“, so Krumpeck. Es tue ihr jedes Mal leid, wenn sie Leute höre, die dringend in die Arbeit oder in die Schule müssten. „Nur ich sehe leider kein anderes Mittel, um irgendwie Gehör zu finden“, so die Klimaaktivistin. Friedliche Demonstrationen, Petitionen oder Appelle der Wissenschaft würden ignoriert – nur Widerstand helfe noch.

ORF

Malloth: Herumeiern unerträglich

Verständnis für ihre Position zeigte der Organisator der „Illmitzer Gespräche“, Thomas Malloth. Er gab aber auch zu bedenken, dass es immer ein bisschen dem Populismus Vorschub leiste, wenn man so aggressive Aktionen mache. Dann könne einer sagen, „der arme österreichische Arbeiter“ sei nicht in die Arbeit gekommen, weil er einen Umweg fahren habe müssen. Darauf müsse man aufpassen. „Aber wenn wirklich nix weitergeht – ich denke, die Politik versteht wirklich nur eines: 100.000 Leute auf der Straße. Dann werden sie es endlich verstehen, dass wir wirklich etwas tun müssen und nicht herumeiern die ganze Zeit. Das ist eigentlich unerträglich“, so Malloth.

Elf Forderungen formuliert

Widerstand war aber nicht das einzige Thema beim Forum für Nachhaltigkeit. Auch Skisprunglegende und Umweltschützer Toni Innauer kam zu Wort, ebenso ZIB-Moderator Tarek Leitner. In der erstmals aufgelegten Agenda 2023 schrieben die „Illmitzer Gespräche“ abschließend elf Forderungen fest, darunter jene nach dem überfälligen Klimaschutzgesetz.