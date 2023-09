Babler-Besuch ohne Landespolitiker

Zum Start wird Andreas Babler am Dienstagvormittag nach Neudörfl kommen. Es ist ein nicht medienöffentlicher Besuch, bei dem sich der Vorsitzende der Sozialdemokratie über die Vorbereitungen zum 150. Geburtstag der Sozialdemokratie im nächsten Jahr informieren will. Am 5. April 1874 fand ja der Gründungsparteitag in Neudörfl statt.

Kein Zusammentreffen mit Doskozil

Nächste Station von Babler im Burgenland ist dann Pinkafeld. Nach einem Mittagessen steht dort ein Besuch des Kinderdorfes auf dem Programm. Dabei sind auch Medien zugelassen und erwünscht. SPÖ-Bürgermeister Kurt Maczek wird nicht dabei sein. Er ist terminlich verhindert. Auch ein Zusammentreffen mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Andreas Babler wird es, wie schon im Vorfeld berichtet, nicht geben. Doskozil ist nächste Woche am Montag und Dienstag in Deutschland. Aus der SPÖ-Landespartei heißt es, man habe mit dem Besuch nichts zu tun, die „Burgenland-Tour“ werde wie vereinbart von der Bundespartei organisiert.

Abschluss in Nickelsdorf beim Heurigen

Den Abschluss bildet ein weiterer nicht medienöffentlicher Termin in Nickelsdorf. Dort wird Babler mit SPÖ Bürgermeister Gerhard Zapfl die „Stodlschenke“ besuchen, die von einem geflüchteten syrischen Brüderpaar betrieben und extra aufgesperrt wird – mehr dazu in Stodlschenke: Heuriger auf Syrisch in Nickelsdorf. Am Dienstag ist dort normalerweise Ruhetag.