„Erster Schultag“ für Junglehrer steht bevor

Rund 140 Lehrkräfte bereiteten sich in der Woche vor Schulbeginn in der sogenannten Induktionsphase auf den Alltag im Unterricht und in der Schule vor. „Wie funktioniert die Verwaltungssoftware? Was für ein Rollenverständnis möchte ich als Lehrkraft transportieren? Wie gehe ich mit Störungsfaktoren im Unterricht oder mit Mobbing um?“ – diese und viele weitere Fragen aus dem Lehralltag werden dabei beantwortet.

Mehr als die Hälfte am Montag in der Klasse

„60 Prozent der Personen, die bei dieser Induktionsphase teilnehmen, stehen nächste Woche wirklich das erste Mal in der Klasse. Hier sollen sie ganz konzentriert diese Fähigkeiten erwerben können, die sie in den ersten Schultagen schon benötigen. Auch wenn man davon ausgeht, dass die Studierenden im Laufe der Ausbildung alles Mögliche lernen zu Elternarbeit, dem Umgang mit Lernplattformen, Konfliktmanagement oder Professionsbewusstsein: Das hat nicht diese Relevanz in dem Moment, wenn sie in der Lehrveranstaltung sitzen“, sagte Sabine Weisz, die Direktorin der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland.

Breite Themenpalette für angehendes Lehrpersonal

Administrative Inhalte, schulrechtliche Fragen, Besonderheiten des burgenländischen Schulwesens – für die die Neulinge im Schulgeschehen sind Inhalte und Vernetzung in der Induktionsphase besonders wichtig. Das Angebot wird von den angehenden Lehrkräften entsprechend angenommen. Für sie beginnt am Montag ebenso das neue Schuljahr, wie für die 34.800 Schülerinnen und Schüler im Burgenland.