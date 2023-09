Berufsinfozentren verzeichnen Beratungsrekord

Die fünf burgenländischen AMS-Berufsinfozentren befinden sich in Neusiedl am See, Eisenstadt, Oberpullendorf, Oberwart und Stegersbach. Im Vorjahr führten sie insgesamt 1.043 Beratungen durch – eine Steigerung von fünf Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Alleine in den vergangenen neun Jahren, seit 2013, konnte die Anzahl der BIZ-Beratungen im Burgenland um 30 Prozent erhöht werden. Die Berufsinfozentren gelten vor allem als Anlaufstelle für Jugendliche, die sich über Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten oder eine Lehre informieren wollen.

Hoher Frauenanteil

Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder: Fast sieben von zehn BIZ-Kundinnen und Kunden waren im Vorjahr jünger als 25 Jahre. Der Anteil an Erwachsenen steigt aber stetig. Im Vorjahr lag er bei 31 Prozent, gut zwei Drittel davon waren Frauen. Jeder zweite Erwachsene, der ins BIZ kommt, verfügt nur über einen Pflichtschulabschluss. Die BIZ gelten als sehr erfolgreich. In einer Begleitstudie gaben 97 Prozent der Befragten an, mit der Beratung voll und ganz oder sehr zufrieden zu sein.