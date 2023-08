Trotz Unwettern: Siebentwärmster Sommer

Wer Hitze mag, für den war heuer Lutzmannsburg im wahrsten Sinn des Wortes der Hotspot des Burgenlandes. In der mittelburgenländischen Gemeinde wurde am 10. Juli die höchste Temperatur des Sommers im Burgenland gemessen: 36 Grad Celsius hatte es laut den Experten von Geosphere Austria an diesem Tag. Das Kältegegenstück zu Lutzmannsburg war hingegen Kroisegg im Bezirk Oberwart. Dort wurde in den Morgenstunden des 27. Juli mit 6,9 Grad Celsius die niedrigste Temperatur in diesem Sommer burgenlandweit gemessen.

Durchschnittlich 22,1 Grad Celsius in Podersdorf

Über den gesamten Sommer gesehen war Podersdorf die Gemeinde mit der höchsten Durchschnittstemperatur – das Sommermittel von Anfang Juni bis Ende August betrug hier 22,1 Grad Celsius. Auch bei der Anzahl der Sonnenstunden hat Podersdorf die Nase vorn: Mehr als 800 Stunden schien in der Tourismusgemeinde in diesem Sommer die Sonne vom Himmel. In Eisenstadt wurden im Sommer insgesamt 30 Tage mit mehr als 30 Grad Celsius gemessen.

Der meiste Regen in Bad Tatzmannsdorf

Für die meisten weniger erfreulich waren die Unwetter in diesem Sommer, die in allen Landesteilen für zahlreiche Schäden gesorgt haben. Die größte Regenmenge an einem Tag ging dabei mit 111 Liter pro Quadratmeter am 6. Juni auf Bruckneudorf nieder. Über den gesamten Sommer hinweg gesehen war Bad Tatzmannsdorf mit 527 Liter pro Quadratmeter die regnerischste Gemeinde des Burgenlandes. Generell regnete es laut Geosphere Austria im heurigen Sommer um 28 Prozent mehr als im langjährigen Schnitt seit 1991.