Stinatz: Schwieriger Einsatz für Feuerwehr

Der voll beladene Lastwagen befand sich in einer Baustelle in Richtung Hackerberg. Er war in den Mittagsstunden aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Wegen der gefährlichen Lage wurde die Feuerwehr Stegersbach, die über ein Kranfahrzeug samt Seilwinde verfügt, von der Feuerwehr Stinatz nachalarmiert.

Die Straße musste während des Einsatzes gesperrt werden. Es gelang den Einsatzkräften schließlich, den Lastwagen aus dem Graben zu ziehen. Insgesamt waren 23 Feuerwehrleute mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz.