L17 im Burgenland besonders beliebt

2.930 Burgenländerinnen und Burgenländer haben im Vorjahr den B-Führerschein gemacht. Deutlich mehr als die Hälfte (1.681) von ihnen hat sich für die Variante L17 entschieden. Damit hat das Burgenland österreichweit die Nase vorn. Im Vergleich dazu haben etwa in Wien nur zwölf Prozent der Führerscheinneulinge L17 gewählt. L17 ist die vorgezogene Lenkerberechtigung für Pkw ab dem Alter von 17 Jahren.

In ländlichen Regionen besonders beliebt

Auf die herkömmliche Art und Weise ab 18 Jahren machen hingegen immer weniger Jugendliche ihren Pkw-Führerschein. Hier gab es ein minus 15 Prozent im österreichischen Jahresvergleich. Ein Blick auf die Österreichkarte der Statistik Austria zeigt wenig überraschend, dass es die jungen Leute vor allem in ländlichen Gebieten besonders eilig haben, den Pkw-Führerschein zu bekommen. So sind in den Bezirken Oberpullendorf und Güssing besonders viele L17-Absolventen zu finden.