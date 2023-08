2023: Besonders viele Biker bei Unfällen gestorben

Knapp acht von zehn Motorradunfällen mit tödlichem Ausgang passierten heuer seit Anfang Juni. „Ein Drittel aller MotorradfahrerInnen, die im heurigen Jahr tödlich verunglückt sind, waren zwischen 45 und 54 Jahre alt, mehr als ein Viertel 55 bis 64 Jahre“, erläutert ÖAMTC-Verkehrsexperte David Nosé. Rund 95 PRozent aller tödlichen Motorradunfälle ereigneten sich im Freiland, geht aus Zahlen des BMI hervor.

Zwei Tote Biker im Burgenland

Im Burgenland sind heuer zwei Biker auf Freilandstraßen ums Leben gekommen: Beide Unfälle passierten im August. Der letzte erst vor acht Tagen im Bezirk Mattersburg auf der B50 bei Antau. Ein Autofahrer dürfte laut Polizei den 57-jährigen Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen haben – mehr dazu in Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw. Zwischen 2018 und heuer sind im Burgenland insgesamt 12 Menschen bei Motorrad-Unfällen verstorben.

Meist Fahrfehler Ursache für Unfälle

Knapp drei Viertel aller tödlichen Motorradunfälle im bisherigen Jahr 2023 waren Alleinunfälle oder Frontalkollisionen – meist durch Fahrfehler der BikerInnen selbst ausgelöst. Über 77 Prozent der tödlichen Unfälle waren laut Einschätzung der unfallaufnehmenden Exekutive auf Selbstverschulden der MotorradlenkerInnen zurückzuführen. „Häufige Ursachen sind riskante Überholmanöver, oft an Stellen mit unzureichenden Sichtweiten, aber auch zu schnelles Fahren in Rechtskurven, wo Motorradfahrende am Ende in den Gegenverkehr geraten“, so Nosé.

Unregelmäßige Nutzung des Motorrads oft Problem

Problematisch sei, dass viele BikerInnen ihr Motorrad nur unregelmäßig nutzen, was zu Selbstüberschätzung sowie mangelnder Fahrzeugbeherrschung in Grenzsituationen führen könne. „Das Motorrad ist das Verkehrsmittel mit dem höchsten Risiko, tödlich zu verunglücken“, so der ÖAMTC-Verkehrsexperte. Viele Unfälle könnten durch defensive Fahrweise, gute Fahrzeugbeherrschung und entsprechendes Gefahrenbewusstsein vermieden oder zumindest die Unfallschwere deutlich gemildert werden.