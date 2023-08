Innenstadt-Sterben in Pinkafeld: Initiativen gefordert

In der Innenstadt von Pinkafeld gibt es vom Bäcker über den Fleischer bis hin zum Schreibwarengeschäft mit Buchhandlung noch alles für den täglichen Bedarf. Konditoreien und Nahversorger profitieren von der Schulstadt. Trotzdem fehlt den Betrieben die Laufkundschaft, die Geschäftsflächen werden von Versicherungen und Bestattern übernommen.

„Ich hoffe, dass die wenigen Geschäfte in Pinkafeld, die es jetzt noch gibt, bestehen bleiben. Dass man sich weiterhin versucht von den Ketten abzuheben, man muss sich anders ausrichten, vom Ladengeschäft alleine könnten wir nicht leben“, sagt dazu die Buchhändlerin Caroline Desch-Drexler.

ORF

Unternehmer denken um

Für die Traditionsbetriebe sind oft die alten, mittlerweile zu groß dimensionierten Stammgeschäfte ein Problem. Der Bäcker Paul Ringhofer baut das Stammhaus deshalb zu einer Grosseria aus. „Grundgedanke ist immer die alte Bäckerei dahinter und ein Zusatzgeschäft mit Wein und Schinken, alles in Bio-Qualität“, so Ringhofer.

ORF

Förderungen der Stadtgemeinde

Neuübernahmen werden in Pinkafeld auch von der Gemeinde gefördert. Zudem arbeiten Stadtentwickler gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt. „Letztendlich sollen die besten Ideen herausgefiltert werden und im Gemeinderat sogar verordnet werden. Selbst unternimmt die Stadtgemeinde sicherlich seit Jahren schon mit der Innenstadtförderung auch einen wesentlichen Part. Wenn jemand ein Geschäftslokal mietet, bekommt er für drei Jahre pro Quadratmeter eine gewisse Förderung“, so Bürgermeister Kurt Maczek (SPÖ).