Putenstall wird zur Auktionshalle

Die Palette in der Halle in Stöttera reicht von Kitsch und Klumpert bis hin zu Gegenständen, die aus Villen oder Schlössern stammen. Er kaufe Verlassenschaften und komplette Sammlungena auf, so Altwarenhändler Christian Simon.

Fotostrecke mit 12 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Geschäft boomt derzeit

Genauso gemischt wie die Waren ist auch das Publikum. Sammler gibt es quer durch alle Bildungs- und Einkommensschichten und auch das Alter spielt keine Rolle. In der Halle wird geschaut, fachgesimpelt und ausprobiert. Manche halten Ausschau nach einem Schnäppchen, andere wissen wiederum genau, was sie suchen.

Bedingt durch die Inflation und der gestiegenen Preise, boomt das Geschäft – egal ob bei Versteigerungen, Secondhand Läden oder auf Flohmärkten. Etwa sechsmal im Jahr gibt es derartige Besichtigungen in Stöttera und dann braucht man nur noch das Glück bei der Versteigerung, um ein Schnäppchen zu ergattern.