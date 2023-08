Bisher mehr Verkehrstote als 2022

Zwischen Jänner und August verunglückten auf Burgenlands Straßen bisher 14 Menschen tödlich. Das ist um eine Person mehr als im selben Vergleichszeitraum des Vorjahres.

ORF

Meisten Toten heuer auf S4

Die meisten Todesopfer gab es im Burgenland heuer bisher auf der Mattersburger Schnellstraße (S4). Hier kamen auf dem burgenländischen Teil der Schnellstraße bisher vier Menschen ums Leben. Der letzte Unfall ereignete sich erst vor etwas mehr als einer Woche, als gleich drei Menschen nach einer Kollision bei Sigleß starben – mehr dazu in Zwei Tote und vier Schwerverletzte bei Pkw-Kollision. Die Unfallursache ist nach wie vor unklar, von der Staatsanwaltschaft hieß es am Montag, dass aktuell an der Erstellung eines Gutachtens gearbeitet wird. Um diese Strecke zu entschärfen, wurden bei einem Verkehrsgipfel erste Sofortmaßnahmen diskutiert – mehr dazu in S4: Tempo 80 und provisorische Mitteltrennung.

In den vergangenen Jahren variierte die Zahl der Todesopfer im burgenländischen Straßenverkehr stark. Im Jahr 2021 gab es im gesamten Jahr nur neun Verkehrstote, in diesem Jahr gab es allerdings auch viele Ausgangsbeschränkungen. 2019 waren es hingegen mehr als 30.