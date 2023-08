Lustspielhaus wird zur Thermenattraktion

Das Wiener Lustspielhaus hat Geschichte. Es wurde vom Schauspieler Adi Hirschal gegründet und fast 20 Jahre lang von ihm geleitet. Nachdem das Lustspielhaus in Wien aber vor dem Aus gestanden war, hat das Land Burgenland im August 2022 das Gebäude um einen symbolischen Euro erworben. Die Kosten für Abbau und Lagerung wurden nun von der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau getilgt, die das Lustspielhaus im Juli des heurigen Jahres gekauft hat.

Wetterunabhängige Veranstaltungsstätte

„Es gab schon seit langem die Idee, hier im Themenpark im Zentrum von allen Hotels und der Therme eine Veranstaltungsstätte zu errichten, um unsere Gäste am Abend unterhalten zu können – und zwar wetterunabhängig unterhalten zu können“, so Thermenleiterin Manuela Klawatsch.

Familien mit Kindern als große Zielgruppe

Ende September soll das Lustspielhaus in Lutzmannsburg offiziell eröffnet werden. Und dann Kulturprogramm für die ganze Familie bieten, so Marketingleiter Hans Peter Filz. „Also die Zielgruppe hier am Standort sind die Familien, Familien mit kleinen Kindern – und natürlich wird sich das Programm auch in diese Richtung gestalten“, so Filz.

Geplant sind Kindermusicals, Zauberei, Clownerie, aber auch Illusionsshows und Kabarettprogramme für Erwachsene. Das Lustspielhaus in Lutzmannsburg soll von März bis Oktober bespielt werden.