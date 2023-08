Marketing für Südburgenland als Wohnort

Im Südburgenland siedeln sich schon jetzt relativ viele Menschen aus Westöstereich an. Sie schätzen die Ruhe, das milde Klima, die niedrigen Lebenshaltungskosten. Dieser Zuzug soll weiter forciert werden. Aktives Marketing für den Wohnstandort Südburgenland – das ist das Ziel eines Leader-Projektes, an dem sich Gemeinden, aber auch Partner aus den Bereichen Wohnen, Bildung und Tourismus beteiligen sollen.

Wichtige Bereiche für die Wohnort-Auswahl

Derzeit wird eine Internet-Plattform ausgebaut, über die Interessierte nicht nur erfahren, welche Häuser und Bauplätze in der jeweiligen Gemeinde angeboten werden. Auch das Umfeld werde vorgestellt, sagte Margit Nöhrer, Geschäftsführerin von Leader Plus. „Das ist grundsätzlich der Bereich Wohnen mit Immobilien geplant, aber auch mit Schulen, Kinderbetreuung und Gesundheit. All das ist wichtig, wenn ich entscheide, wo ich wohnen will“, so Nöhrer.

Unterstützung für Gemeinden

Arbeitsplätze, Freizeit, Kultur, Sport – all das wird präsentiert. Geht es nach den Verantwortlichen von Leader Plus, werden alle Gemeinden des Südburgenlandes an dem Projekt teilnehmen und die relevanten Informationen immer wieder aktualisiert zur Verfügung stellen. „Wir unterstützen die Gemeinden auch in dem Sinn, wie die Gemeinden mit den Zuzüglern umgehen sollen. Das ist ja nicht immer alles konfliktfrei. Es geht auch darum, wie man Zuzug handled“, sagte Nöhrer.

Das Projekt hat ein Volumen von rund 700.000 Euro, die zu 80 Prozent von der EU kommen, der Rest von Bund und Land. Im Oktober soll die Internet-Plattform abrufbar sein.