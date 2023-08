100 Kilometer Wander-Herausforderung

Gestartet wurde am Freitag in der Früh bei der Friedensburg in Stadtschlaining. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich stellten sich heuer der Herausforderung, die knapp 100 Kilometer lange Strecke in drei Tagen zur Burg Güssing zu bewältigen. Genächtigt wurde in Zelten. Am Sonntag in der Früh führte die dritte Etappe von Bildein nach Güssing ins Ziel.

Dreitägige Trekking-Tour mit Gepack

„Wir machen die Burgenland Extrem Tour rund um den Neusiedlersee im Nordburgenland und jetzt haben wir gesagt, dass wir auch etwas im Süden machen wollen. Das Burgenland ist so vielfältig, das kann man in einer Tour nicht darstellen. Also haben wir diese dreitägige Trekking-Tour mit Gepäck durch das Südburgenland und Westungarn gemacht. Damit haben wir 2021 angefangen und das macht einen Riesenspaß. Den Leuten gefällt das sehr gut – und uns natürlich auch“, so Mitbegründer und Organisator Michael Oberhauser.

Einige der heurigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen bereits jahrelange Burgenland-Extrem-Erfahrung mit. Für die meisten geht es vor allem um das gemeinsame Erlebnis in der Natur, um neue Begegnungen und die Bewegung auf neuen Pfaden. Manche haben durch die Burgenland-Extrem-Touren die Vielfalt des Burgenlandes überhaupt erst so richtig kennengelernt. Um die Geschwindigkeit geht es dabei nicht.

„Jeder geht sein eigenes Tempo“

„Wir machen ja keinen Wettbewerb daraus. Jeder geht sein Tempo. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen oft in kleinen Gruppen, manche gehen aber auch alleine. Gerade am Abend ist es aber schön. Da sitzen 25 Leute in einer Runde und niemand hat ein Handy in der Hand“, so Oberhauser. Die Erlebnisse werden am Abend nämlich immer am Lagerfeuer geteilt. Wem das Wandern im Hochsommer bei sengender der Hitze zu anstrengend ist, der hat die Chance bei der nächsten Burgenland-Extrem-Tour im Jänner wieder den Neusiedlersee zu umrunden.