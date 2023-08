Südburgenland startet mit Kantersieg

Von Anfang an trat Südburgenland im Spiel gegen die Gäste aus Graz dominant auf. Das zeigte sich bald auch auf der Anzeigetafel: Mit 2:0 lagen die Hausherrinnen nach einer halben Stunde in Front. In Hälfte zwei ging das Offensivfeuerwerk weiter: Südburgenland legte noch dreimal nach und gewann am Ende klar mit 5:0. Erheblichen Anteil daran hatte mit drei Treffern Legionärin Lilla Sipos. „Ich bin sehr glücklich über die drei Punkte. Wir haben viel gearbeitet und ich hoffe, dass wir mit dieser Kraft weiterspielen können“, sagte Sipos.

Top-Platzierung als Ziel

Für Südburgenland setzte sich mit dem Kantersieg zum Auftakt ein Trend fort: Nach einer schwachen Hinrunde gab es im Frühjahr zuletzt sechs Siege aus zehn Spielen zu bejubeln. Im Oktober des Vorjahres hatte es gegen die Grazerinnen noch eine 0:4-Niederlage gegeben. „Seitdem sind starke Fortschritte zu erkennen. Wir haben in der Vorbereitung einen tollen Teamgeist entwickelt und heute schon sehr gut gespielt“ sagt Trainer Dieter Sachs.

ORF

Die Ambitionen der Südburgenländerinnen, die heuer als Spielgemeinschaft mit dem TSV Hartberg antreten, gehen in der neuen Saison klar in Richtung Tabellenspitze. Der Wiederaufstieg in die Bundesliga scheint jedenfalls ein wenig greifbarer als noch in der Vorsaison. „Wir wollen vorne mitspielen, das ist natürlich immer ein Thema“, sagte Sachs. „Aber man muss das Wort Aufstieg nicht immer in den Mund nehmen. Wenn wir unsere Leistung bringen, ergibt sich das automatisch.“

ORF

Der nächste Prüfstein für Südburgenland wartet am kommenden Wochenende in Niederösterreich. Dann geht es auswärts gegen den Vorjahres-Vierten SV Horn.