Mädl gewinnt Burgenländerinnen-Duell zum Auftakt

Vor rund 450 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Generali Arena in Wien, der Heimstätte der Herren-Kampfmannschaft der Austria, jubelten am Ende die Gäste aus St. Pölten. Der Serienmeister aus Niederösterreich erarbeitete sich deutlich mehr Chancen und ging schon in Halbzeit eins durch Rita Schumacher mit 1:0 in Führung. Dabei blieb es am Ende auch.

Mädl: „Können noch besser spielen“

Ein verdienter Sieg aus Sicht von Valentina Mädl, die beim SKN am rechten Flügel durchspielte. „Wir haben eine gute kämpferische Leistung gebracht und phasenweise sehr gut kombiniert. Aber wir haben auch erkannt, dass wir noch viel besser machen können“, so Mädl nach dem Spiel.

ORF/Lukas Krenn

Denn am Ende war es zumindest auf den ersten Blick ein knapper Erfolg gegen den sechsten der Vorsaison, der zum Schluss sogar noch die Chance auf den Ausgleich hatte. Das letzte Aufeinandertreffen im März hatte St. Pölten noch mit 6:0 gewonnen.

Austria stärker als erwartet

Dass es diesmal wesentlich enger war, lag vorrangig an der noch ausbaufähige Chancenverwertung des SKN. Aber auch an einer defensiv stärkeren Leistung der Austria, bei der Publikumsliebling Stefanie Schneeberger aus Loipersbach im zentralen Mittelfeld in der Startelf stand und in der Schlussphase ausgewechselt wurde. „Die Austria hat sehr gut mitgehalten, sie waren ein sehr guter Gegner“, so Mädl.

ORF/Lukas Krenn

Die St. Pöltnerinnen werden sich in Hinblick auf die Ziele für die neue Saison noch steigern müssen. „Es wäre für alle wunderbar, wenn wir wieder eine Champions-League-Teilnahme erreichen könnten. Und natürlich wollen wir den Meistertitel verteidigen“, sagt Mädl. Dafür ist der Grundstein nach der ersten Runde jedenfalls gelegt. In die Champions League Quali steigt der SKN bei einem Miniturnier zu Hause in St. Pölten im September ein.