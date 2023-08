Landesholding: ÖVP stellt drei Fragen

Konkret fragte Sagartz nach einem Abbau der Holding-Schulden, nach dem Gehalt der neuen Geschäftsführer und danach, ob der Landtag künftig Einblick in die ausgelagerten Gesellschaften bekommt – mehr dazu in Landesholding baut Führungsebene aus.

„Vorbei an der Kontrolle des Landtags“

„Entschieden wird alles hinter verschlossenen Türen und dann in der Landesholding Burgenland umgesetzt. Vorbei an der Kontrolle des Landtages, vorbei an der Kontrolle der Abgeordneten, die keinen Einblick haben in die ausgegliederten Landesgesellschaften. Und so kann die Holding mittlerweile unbemerkt – und als Oppositionspolitiker kann man das nur unterstreichen – unbemerkt einen Schuldenberg von 1,4 Milliarden Euro anhäufen“, kritisierte Sagartz.

ORF/Patricia Spieß

Außerdem kritisierte die ÖVP eine Sonderausgabe des Magazins „Mein Burgenland“ zur Landesholding als „plumpen Versuch“, das Image der Holding mit öffentlichem Geld aufzupolieren. Im Landtag gibt es eine entsprechende Anfrage der ÖVP dazu.

Fürst: „ÖVP destruktivste Oppositionspartei Österreichs“

Die Landesholding stehe laut Bilanz 2022 finanziell auf „gesunden Beinen“, antwortete SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst auf die ÖVP-Kritik. Er warf der ÖVP vor, nichts für das Burgenland zu tun und bezeichnete sie als „destruktivste Oppositionspartei in ganz Österreich“. Nach dem Strafantrag der WkSta gegen Ex-Kanzler Kurz intensiviere die ÖVP „Anpatzversuche“ gegen den Landeshauptmann, so Fürst.