Prozess: Drogenbande verurteilt

Seit 2016 baute die Drogenbande in der Lagerhalle in Krensdorf (Bezirk Mattersburg) Cannabis an. 58 Kilo sollen es im Laufe der Jahre gewesen sein, bis zur Hausdurchsuchung der Polizei Ende März dieses Jahres. Der Anbau dürfte dabei äußert professionell abgelaufen sein, heißt es aus Ermittlerkreisen.

Unbedingte und bedingte Haftstrafen

Nun standen die fünf Beteiligten in Eisenstadt vor Gericht und wurden allesamt verurteilt: Der Kopf der Bande, ein 57-jähriger ungarischer Staatsbürger, sowie der zweite Haupttäter, bekamen vier Jahre unbedingt. Der Sohn des Haupttäters zweieinhalb Jahre unbedingt und ein weiterer Beteiligter zwei Jahre unbedingt. Eine Frau, die Hilfstätigkeiten in Krensdorf durchgeführt haben soll, bekam 15 Monate bedingt. Bis auf das Urteil des Sohnes des Bandenchefs sind alle Urteile rechtskräftig.