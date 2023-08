100 Jahre Kroatenwallfahrt: Madonna auf Tour

Tausende kroatische Pilger werden von Freitag bis Sonntag im wichtigsten Wallfahrtsort Österreichs erwartet. Rund 20 burgenländische Wallfahrergruppen sind zu Fuß zur Magna Mater Austriae nach Mariazell unterwegs. Höhepunkte der Jubiläumswallfahrt sind der Abendgottesdienst am Samstag um 18.30 Uhr, mit anschließender Lichterprozession und der Festgottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr. Beide Feiern wird Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics leiten.

Wandermadonna seit 50 Jahren unterwegs

Nach der Festmesse am Sonntag bildet die Übergabe der Wandermadonna – einer Kopie der Mariazeller Marienstatue – den feierlichen Abschluss der 100. Kroatenwallfahrt. Die Wandermadonna wird heuer von der Pfarre Kaisersdorf-Weingraben (Bezirk Oberpullendorf) an die Pfarre Dürnbach (Bezirk Oberwart) übergeben. Seit mittlerweile 50 Jahren ist die Kopie der Mariazeller Marienstatue bereits auf Wanderschaft. Sie wird auf der meist drei- bis viertägigen Fußwallfahrt nach Mariazell mitgetragen. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 3.000 burgenländische Kroaten an der Wallfahrt teil.

ORF

Erste historische Kroatenwallfahrt

Die erste bekannte Kroatenwallfahrt fand übrigens bereits 1692 unter der Leitung von Fürst Paul Esterhazy statt. Er führte 11.200 Menschen zu Fuß nach Mariazell, um sich bei der Mutter Gottes für den Sieg über die Türken 1683 zu bedanken.