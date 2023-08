Neues VHS-Programm: Vom Sprachkurs bis zum Gesichtsyoga

Die Volkshochschule Burgenland bietet seit mehr als 50 Jahren Kurse für alle, die sich weiterbilden oder persönlich entfalten möchten. Bei den nun mehr als 800 angebotenen Kursen dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein, sagt Ursula Foki, die heuer die Geschäftsführung der VHS Burgenland übernommen hat. „Es ist wieder ganz vielfältig, von Bewegungskursen über Vorträge zu politischer Bildung bis hin zu Angeboten für den zweiten Bildungsweg. Einer unserer Schwerpunkte sind auch Sprachkurse. Wir haben aber auch IT Kurse“, so Foki.

Gesundheitsangebote besonders gefragt

Besonders gefragt seien Gesundheitsangebote, wie etwa Kurse zu Entspannung und Stressabbau. Die Veranstaltungsreihe „Science Village Talks – Wissenschaft für alle“ wird in Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland und dem Forschungskoordinator Werner Gruber fortgesetzt. Wichtig war und ist der Volkshochschule ein leistbares und gleichzeitig professionelles Bildungsangebot in allen Regionen des Landes zu bieten. Und das werde gerne angenommen, so Foki. „Im Jahr haben wir immer so um die 1.200 Kurse mit rund 10.000 Teilnehmerinnen“, so Foki.

ORF

Onlinekurse seien mittlerweile im Standardprogramm enthalten, besser besucht seien aber die Kurse in Präsenz, sagt Foki. Ursula Foki ging Donnerstagabend in „Burgenland heute“ auch auf die Frage nach der künftigen Entwicklung der Volkshochschule unter ihrer Führung ein.

VHS-Geschäftsführerin Foki zu neuem Kursprogramm Ursula Foki, die neue Geschäftsführerin der burgenländischen Volkshochschulen, ist zu Gast im Studio und spricht über das neue VHS-Kursprogramm und die Nachfrage nach den Kursen.

„Wir stehen jetzt momentan vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir versuchen, so gut wie möglich zu überstehen. Wir haben jetzt die Pandemie überstanden. Wir schauen jetzt, wie sich die Teuerungen auswirken werden in Zukunft. Der Fokus liegt jetzt einmal darauf, den Personalstand zu erhalten und die Projekte, die wir schon jahrelang eingeführt haben, auch nachhaltig weiterführen zu können“, so Foki. Burgenlandweit arbeiten 20 fixe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Volkshochschulen Burgenland.

ORF

Auch die Volkshochschulen haben die Preise für die Kurse angehoben. Foki sprach von einer moderaten Preisanpassung: „Wir versuchen trotzdem, kostengünstige Angebote zu schaffen, dass Bildung für alle möglich bleibt und zugänglich bleibt. Das ist ja unser Grundgedanke der Volkshochschule“. Die Volkshochschule reagiert mit ihrem Angebot auch auf gesellschaftliche Entwicklungen, bestätigte Foki. Heuer gebe es diesbezüglich zwei große Schwerpunkte. „Das ist auf der einen Seite die Wissenschaftsskepsis und was man dagegen tun kann. Und der zweite Punkt ist der digitale Wandel und wie er sich auf die Demokratie auswirkt“, so Foki.