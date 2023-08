EU-Art-Network: „Weniger ist mehr“

31 Kunstschaffende malen, zeichnen, schaffen Skulpturen, Literatur und Musik. Sie setzen sich bei EU-Art-Network heuer mit dem Thema „Small is beautiful – weniger ist mehr“ auseinander, sagt Koordinator Horst Horvath. In Zeiten von Ressourcenverschwendung, Energiedebatte und dem Thema Umweltverschmutzung wolle man versuchen „eine Kehrseite zu finden, gegen diese aggressive, gewinn- und wachstumsstrebende Wirtschaftslogik, denn durch sie auch die Demokratie erschüttert“, so Horvath.

„Wir sind das größte Symposium Österreichs“

Das Kunstsymposion wird von Bund und Land, aber vor allem von privaten Sponsoren finanziert. Seit dem Vorjahr findet es in Rust statt, zuvor 21 Mal in der Cselley Mühle Oslip. Das Resümee: „Wir haben von 2001 bis 2022 362 Künstlerinnen aus 46 Nationen hier gehabt und 936 Kunstwerke sind entstanden. Wir sind sicher das größte Symposium in Österreich“, so Horvath.

Am Sonntag, dem 27. August, kann man die Künstlerinnen aus Polen, Österreich oder Spanien in den Werkstätten besuchen – bei den „Offenen Fenstern“. Die Schluss-Präsentation von EU-Art-Network ist am 1. September. Die Kunstwerke sind dann bis 10. September im Seehof Rust ausgestellt.