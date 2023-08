Neusiedl: Spatenstich für neue Tennishalle

Die neue Tennishalle entsteht auf einem Grundstück der Stadtgemeinde Neusiedl am See, unweit des Sportzentrums und des Seebads. 20 Parkplätze und Ladestationen für E-Autos und E-Bikes inklusive. Umgesetzt wird das Projekt in Kooperation von Stadtgemeinde Neusiedl am See und der Projektentwicklung Burgenland GmbH.

ORF

Mit der neuen Tennishalle möchte sich Neusiedl als Sport- und Freizeitstadt positionieren, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ). Auch Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) strich die Wichtigkeit des Projekts für den Ort heraus. Mehr als 500 Mitglieder zählen die beiden Neusiedler Tennisvereine gemeinsam. „Hier floriert der Tennissport und wir als Land Burgenland haben dem Tennis als Sport auch eine gewisse Bedeutung geschenkt“, so Dorner. Rund 4,5 Millionen Euro soll die neue Anlage kosten.