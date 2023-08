Nulllohnrunde für Landespolitik: Petschnig auf Kickl-Kurs

In Salzburg und Oberösterreich erhöhen die Landesregierungen mit blauer Beteiligung die Gehälter um rund 4,8 Prozent ab Jänner – gegen den Wunsch von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Petschnig unterstützt Kickls Forderung nach einer entsprechenden Nulllohnrunde – mehr dazu in Nulllohnrunde: Kickl fordert Umdenken bei FPÖ-Landesgruppen .

Petschnig: „Herbert Kickl hat völlig recht“

„Herbert Kickl hat völlig recht, wenn er hergeht und sagt, dass es nicht sein kann, dass diese Regierenden in Bund und Ländern untätig bleiben und mit Verweis auf die hohen Teuerungen sich selbst jetzt entsprechende Bezügeaufzahlungen genehmigen. Also da sind wir entschieden dagegen. Wir wollen ganz einfach, dass ab diesem Gehalt – 15.000 Euro war jetzt einmal ein Vorschlag des Bundesparteiobmanns –, dass es hier eine Nulllohnrunde gibt. Das unterstütze ich vollinhaltlich“, so Petschnig im ORF Burgenland-Sommergespräch mit Patricia Spieß.

ORF

Im Sommergespräch verteidigte Petschnig auch den Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), den die FPÖ gemeinsam mit der ÖVP im Juni im Landtag einbrachte. Der Antrag wurde damals erwartungsgemäß mehrheitlich abgelehnt – mehr dazu in Keine Mehrheit für FPÖ-Misstrauensantrag.

Der Antrag sei mehr als eine politische Aktion gewesen, so Petschnig. Er verwies darauf, dass die FPÖ Doskozil bei dessen Wahl zum Landeshauptmann seinerzeit das Vertrauen ausgesprochen und ihn gewählt habe. In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe Doskozil mit seiner Politik aber das Vertrauen der FPÖ verspielt, sagte Petschnig.

Die Langfassung des ORF Burgenland-Sommergesprächs mit FPÖ-Chef Alexander Petschnig

„Stichwort Verstaatlichung, Stichwort Schuldenexplosion und anderes. Und das Tüpfelchen auf dem i war diese etwas missratene Vorsitzendensuche in der SPÖ, wo er (Anm.: Doskozil) selbst ja bekundet hat, im Moment, wo er gedacht hat, diese Abstimmung gewonnen zu haben, das wäre es ein Lebenstraum gewesen. Er wollte immer in der Bundespolitik sein. Und der Landeshauptmann ist ja quasi nur eine Durchgangsstation, weil halt gerade nichts anderes verfügbar ist“, begründete Petschnig das Misstrauen der FPÖ gegenüber Doskozil.

ORF

Beim Thema Teuerung verteidigte Petschnig die in den vergangenen Monaten geäußerte freiheitliche Kritik an der Burgenland Energie – mehr dazu in Burgenland Energie senkt Strompreis. „Im heurigen Frühjahr war es nun einmal Faktum, dass die Burgenland Energie einer der teuersten Anbieter war. Das heißt, man streift ja auch entsprechend hohe Gewinne ein, die noch dazu vom Bund über eine Übergewinnsteuer wieder in das Bundesbudget abgezogen werden. Und da verstehe ich nicht, warum die burgenländischen Haushalte höhere Energiegebühren zahlen sollen, damit dann der Bund, der Finanzminister die entsprechenden Gewinne besteuert und abschöpft. Da wäre es mir persönlich lieber, dass man den Kundinnen und Kunden der Energie Burgenland, das bis zu einem gewissen Grad refundiert“, so Petschnig.

Auch bei Bargeld und Identitären auf Kickl-Linie

Auch bei der Diskussion rund um das Thema Bargeld bekräftige Petschnig die freiheitliche Position. Er sei klar gegen eine Einschränkung des Bezahlens mit Bargeld. „Und das Maximum, das wir auf nationaler Ebene machen können, ist, das als Verfassungsgesetz zu verankern. Und das ist unser Bestreben“, so Petschnig.

Auf die Frage, wie er es mit den rechtsextremen Identitären halte, nachdem FPÖ-Chef Kickl diese als rechte NGO bezeichnet hatte, antwortete Petschnig, dass aus seiner Sicht für die Identitären das gelte, was für alle Vereine gelte: „Solange sie nicht verboten sind, solange es nicht irgendwelche rechtlichen Bedenken gibt oder der Staatsanwaltschaft sich dort die Klinke in die Hand gibt, sehe ich keinen Grund, mich jetzt über Gebühr davon abzugrenzen“.

ORF

Nach der Wahl kommt „der Moment der Wahrheit“

Dass die Bundeskanzler Karl Nehammer eine Koalition der ÖVP mit der FPÖ unter der Führung von Herbert Kickl ausschließt, lässt Petschnig eher kalt – mehr dazu in Nehammer schließt Koalition mit Kickl aus. „Ich würde solche Festlegungen insbesondere der ÖVP vor Wahlen nicht allzu viel geben. Das zeigt uns eine lange Geschichte“. Die ÖVP erhoffe sich durch diese Ansage wahltaktische Vorteile, glaubt Petschnig. „Aber ich glaube, wenn die Wähler einmal gesprochen haben und das Wahlergebnis da liegt, dann ist das der Moment der Wahrheit. Dann wird man sehen, wer sich mit wem auf ein Regierungsübereinkommen verständigen kann“.

ORF

Keine Festlegung beim Thema Spitzenkandidat

Angesprochen auf die Verluste der FPÖ im Burgenland bei den vergangenen Nationalratswahlen, Landtagswahlen und Gemeinderatswahlen, meinte Petschnig, dass man in der Landespartei einen Konsolidierungskurs eingeleitet habe. „Wir sind heute organisatorisch wieder sehr, sehr stabil. Wir sind finanziell wieder sehr, sehr stabil. Wir haben jetzt am 16. September noch einen Landesparteitag, da gibt es gewisse personelle Entscheidungen zu treffen“, so Petschnig.

Anders als Grünen-Chefin Reginal Petrik in der Vorwoche wollte sich Petschnig im Sommergespräch nicht festlegen, ob er bei der nächsten Landtagswahl als Spitzenkandidat seiner Partei antreten wolle. „Das werde ich Ihnen heute so nicht beantworten“, meinte Petschnig.