Schattendorf: Treffen der Volksanwälte Österreichs und Ungarns

Schwarz wandte sich bereits an die Europäische Kommission. Geprüft werden soll eine mögliche Ungleichbehandlung. Schattendorf hatte im Frühjahr aufgrund des starken grenzüberschreitenden Pendlerverkehrs Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gesetzt – in Form einer Fußgängerzone. Befahren werden kann diese gegen Zahlung einer „Mautgebühr“, die die örtliche Bevölkerung in Form von Einkaufsgutscheinen großteils retour bekommt. Seitens der Gemeinde war wiederholt die Rechtskonformität der Maßnahme betont worden – mehr dazu in Schattendorf: Klage gegen Grenzsperre und

ORF

Die Volksanwaltschaft prüft nun, ob eine Ungleichbehandlung vorliegt: „Nach welchen Kriterien erfolgt die Rückerstattung? Das ist für uns noch nicht geklärt“, meinte Schwarz am Mittwoch zur APA. Sie wandte sich auch an die Europäische Kommission, die nun weitere Informationen einholt. Mit dem ungarischen Ombudsmann Kozma wird ein Termin für ein Arbeitsgespräch koordiniert.

Kozma hatte laut Ungarischer Nachrichtenagentur in einer Aussendung die Verletzung der EU-Grundrechte ungarischer Bürger durch die Einschränkungen am Grenzübergang Schattendorf kritisiert und forderte eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung. Kozma ersuchte daher um Informationen von Schwarz über die Prüfung der Maßnahmen.

SPÖ kritisiert Volksanwältin Gaby Schwarz

Kritik am Vorgehen von Volksanwältin Schwarz kam am Mittwoch neuerlich von der SPÖ. Landesgeschäftsführer Roland Fürst warf Schwarz vor, sich gegen die Interessen der österreichischen Bevölkerung zu stellen. Stattdessen setze sie sich für die ungarischen Pendlerinteressen ein, so Fürst.

Schattendorfs Bürgermeister Thomas Hoffmann (SPÖ) kritisierte den Umstand, dass kein Vertreter der Gemeinde zu dem angekündigten Treffen eingeladen worden sei.