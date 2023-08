141 Einbürgerungen im Burgenland im ersten Halbjahr

Prozentuell gesehen wurden in keinem anderen Bundesland in Österreich mehr Menschen eingebürgert als im Burgenland: Es gibt 25,9 Prozent mehr Einbürgerungen als im Vorjahreszeitraum im ersten Halbjahr 2023, und ein Plus von sogar mehr als 47 Prozent im heurigen zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Die tatsächlichen Zahlen relativieren das ganze allerdings wieder: Insgesamt 141 Menschen haben heuer in den ersten sechs Monaten im Burgenland eine neue Heimat gefunden, nominell gesehen der geringste Wert in ganz Österreich.

47 der neuen Burgenländer sind unter 18 Jahre alt

Gut sechs von zehn im Burgenland Eingebürgerte hatten einen Rechtsanspruch darauf. Zum Beispiel, wenn der- oder diejenige seit mehr als sechs Jahren ihren Wohnsitz hier haben und Gründe vorliegen. Dazu zählen etwa nachgewiesene Deutschkenntnisse oder andere nachhaltige Integrationsschritte. Etwa jeder und jede Fünfte wurde durch Geburt im Burgenland eingebürgert, insgesamt 47 eingebürgerte Menschen sind jünger als 18 Jahre.

Auch wenn die Zahlen im Burgenland gestiegen sind, geht österreichweit die Zahl der Einbürgerungen zurück. Im ersten Halbjahr waren es heuer im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 Prozent weniger neue Österreicherinnen und Österreicher. Zurückzuführen sei das vor allem auf deutlich weniger Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen. Laut Statistik Austria sind es hier heuer im ersten Halbjahr um zwei Drittel weniger Menschen als im Vorjahr.