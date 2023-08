Erhöhte Unfallgefahr zu Schulbeginn

Viele Schülerinnen und Schüler gehen zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad in die Schule. Je nach Alter können die Kinder den Verkehr aber noch nicht richtig einschätzen und lassen sich leicht ablenken. Besonders in der Früh und am Nachmittag gibt es rund um die Schulstandorte starken Verkehr. Dadurch steigt auch das Unfallrisiko auf den Straßen.

ORF

Aufmerksamkeit erhöhen

Um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, startet auch heuer wieder eine landesweite Plakataktion zum Schulstart. Nach dem Motto „Achtung! Wir sind zurück“ sollen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu vorsichtigem Fahrverhalten im Schulumfeld aufgerufen werden, erklärt Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, dass die Schule wieder beginnt und es natürlich vor den Schulstandorten und auch Kindergarten wieder zu regerem Verkehr kommen wird, dass Kinder bestenfalls vielleicht auch zu Fuß oder auch mit dem Rad anreisen.“

Auffällige Plakata am Straßenrand

Auf dem Plakat ist ein Schulkind mit Schultasche und Büchern zu sehen. In auffälliger roter Schrift ist „Achtung! Wir sind zurück“ geschrieben.

Je nach größe der jeweiligen Ortschaft werden zwei bis fünf Plakate in der Nähe des Kindergartens und der Schule aufgehängt, so Dorner. Beteiligt sind an der Aktion die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). Das Land Burgenland unterstützt das Projekt weiterhin finanziell.