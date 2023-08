Tennis: Nachwuchshoffnungen zeigen auf

Piet Luis Pinter feiert auf der internationalen Junioren-Tour den allerersten Turniersieg. Der Schattendorfer gewann das Turnier in Mönchengladbach durch einen Finalsieg gegen den deutlich höher eingestuften Deutschen Tom Sickenberger. Pinter zeigte bei diesem Turnier Kämpferqualitäten. Dreimal muss er in diesem Turnier über drei Sätze gehen und gewinnt diese Spiele allesamt. Der 18-Jährige wird damit in der Weltrangliste einen deutlichen Sprung nach oben machen. Die bisher beste Platzierung ist möglich. Im Jänner lag Pinter schon auf Platz 341.

Der noch etwas jüngere burgenländische Nachwuchs räumte bei der österreichischen Meisterschaft in Villach groß ab. Thilo Behrmann vom TC Sporthotel Kurz Oberpullendorf gewann den Meistertitel bei den Burschen bis 16. Er gewann das rein burgenländische Finale gegen Niklas Maislinger vom UTC Neudörfl. Mailinger holt sich dafür den Titel im Doppel. Bei den Mädchen bis 14 holte sich die noch nicht mal 13 Jahre alte Lea Haider-Maurer aus Trausdorf den Meistertitel.