Golser Volksfest: Hitze dämpfte Kauflaune

Die Erwartungen auf Seiten der 150 Ausstellerinnen und Aussteller waren aufgrund des anhaltenden heißen Wetters ohnehin bereits etwas zurückgeschraubt, aber auch die Pandemie hinterließ Spuren.

„Bedürfnisse haben sich verändert“

Corona habe einiges verändert. Es sei davor relativ stabil gewesen und jetzt müsse das ganze Messegeschäft wieder richtig Fahrt aufnehmen. „Man muss sich auch richtig positionieren als Aussteller“, so Küchenhersteller Martin Breitschopf aus Steyr. Nicht zuletzt aufgrund der Coronaviruspandemie versuchte man in Gols frische Anreize für die Messe zu schaffen.

Im Laufe der Jahrzehnte hätten sich die Bedürfnisse der Menschen einfach verändert. "Was sich verändert hat, ist das Konsumverhalten, das Messeverhalten der Besucherinnen und Besucher. Früher, vor 50 Jahren, hat man einen Mähdrescher kaufen können, weil die Messe natürlich landwirtschaftlicher ausgelegt. Heute kauft man sich zum Beispiel ein Elektrpauto,so Organisator Dieter Horvath.

Kostenloser Kinderbereich und Genusszelt

Laut Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ) kann das Golser Volksfest aber durchaus bereits heuer punkten. „Heuer neu waren im Familienbereich die kostenlose Kinderbetreuung, aber auch das Genusszelt. Und so wollen wir, wie jedes Jahr, immer wieder Neuerungen für unsere Gäste organisieren“, so Brandstätter. Gedämpfte Kauflaune am Golser Volksfest aufgrund der großen Hitze – dennoch zieht man in Gols auch heuer eine eher positive Bilanz.