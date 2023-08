Chronik

Salmonellenfälle: Strenge Kontrollen auch im Burgenland

Hühnerkebabspieße mit Fleisch aus Polen stehen in Verdacht, heuer in mehreren EU-Staaten Salmonellenvergiftungen ausgelöst zu haben. In Österreich gab es bisher 27 erkrankte Personen. Im Burgenland gab es zwar keine Fälle, dennoch werden auch hier Lebensmittel- und Gastronomiebetriebe streng kontrolliert.