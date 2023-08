Cora und Nina Horvath gehen in die USA

In wenigen Tagen beginnt für Nina und Cora Horvath das Abenteuer USA: Die Zwillingsschwestern spielen ab sofort mit einem Stipendium in der amerikanischen College Basketball-Liga. „Ich glaube, das ist von jedem so ein Kindheitstraum, einfach einmal nach Amerika zu gehen“, so Cora Horvath.

ORF

Für den Traum vom Basketball-Profi gehen Cora und Nina erstmals in ihrem Leben getrennte Wege: Cora zieht es nach Dallas (Texas), ihre um eine Minute jüngere Schwester Nina nach North Carolina. Dass sie sich zukünftig nicht mehr so oft sehen, stört die beiden Schwestern nicht. „Ich glaube, es wird einfach einmal Zeit, dass wir uns trennen. Also wir sind jetzt schon 19 Jahre lang eigentlich immer beisammen“, so Nina Horvath.

„Gut, dass wir jetzt einmal getrennte Wege gehen“

„Dadurch, dass wir die gleiche Position spielen, ist es auch gut, dass wir jetzt einmal getrennte Wege gehen und uns dann auch selbst weiterentwickeln, ohne die andere“, so Cora Horvath. Nicht nur die Distanz zwischen den beiden Schwestern, sondern auch die Distanz zur Familie im Burgenland wird ab sofort um einiges größer. Angst davor haben Cora und Nina nicht. „Ich glaube, wir sind das jetzt schon gewöhnt. Wir waren ja jetzt schon drei Jahre alleine eigentlich“, so Nina Horvath.

ORF

Die beiden Basketballerinnen sind auch im Nationalteam aktiv, allerdings nicht im selben. Da die Mutter gebürtige Deutsche ist, haben beide sowohl die österreichische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. „Mit der Zeit habe ich mich für das österreichische Nationalteam entschieden und die Nina für das deutsche Nationalteam“, erklärt Cora Horvath.

Cora spielt für Österreich, Nina für Deutschland

Nicht gemeinsam für dasselbe Nationalteam aufzulaufen, hat für die Zwillingsschwestern aber durchaus Vorteile. „Ich glaube es war auch gut, dass Cora für das österreichische spielt und ich für das deutsche. Dadurch sind wir halt nicht immer beisammen gewesen. Im Sommer konnten wir getrennt sein und ich glaube, das tat uns auch ganz gut“, so Nina Horvath.

ORF

Für ihre jeweiligen Nationalteams wollen Cora und Nina Horvath trotz des Wechsels in die USA weiterspielen. „Im Sommer hat man ja frei vom College aus, da die Saison dann vorbei ist. Ich würde einfach nach Deutschland kommen und hoffentlich dann für das deutsche Nationalteam spielen“, so Nina Horvath. Die Zwillingschwestern haben sowohl auf, als auch abseits des Basketballfelds einen klaren Plan. „Einfach weiterentwickeln, einfach Spaß haben, das machen was mir Spaß macht. Und dann hoffentlich mit Basketball auch Geld verdienen. Und nebenbei auch Studieren“, so Nina Horvath.