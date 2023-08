Pinkafeld: Auto prallte gegen Kleinbus

Der Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kleinbus ereignete sich in einem Kreuzungsbereich in Pinkafeld. Die genaue Unfallursache ist nicht bekannt, berichtete die Stadtfeuerwehr Pinkafeld Donnerstagnachmittag. Die Kollision war so heftig, dass das Auto gegen eine Gartenmauer geschleudert wurde. Die Lenkerin wurde zunächst an der Unfallstelle versorgt und danach ins Krankenhaus Oberwart gebracht.

Fotostrecke mit 4 Bildern FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld

Die Stadtfeuerwehr war mit zwanzig Mann im Einsatz und führte die Bergung der Unfallfahrzeuge durch.