Grüne: Haider-Wallner will Petrik nachfolgen

Grünen Landessprecherin Regina Petrik bereitet ihren Abschied aus der Politik vor. Sie überraschte am Mittwoch im ORF Burgenland-Sommergespräch damit, dass sie bei der Landtagswahl 2025 nicht mehr zur Verfügung stehen wird – mehr dazu in Grünen-Chefin Petrik vor Rückzug. Petrik ist seit 2012 Landessprecherin der Grünen, seit 2015 Landtagsabgeordnete und seit 2020 Klubchefin. Mit zwei Mandaten sind die Grünen die kleinste Landtagspartei.

Haider-Wallner: „Werde mich bewerben“

Petrik wird heuer 60, sie tritt als Landessprecherin und Abgeordnete ab. Sie will wieder im Coachingbereich arbeiten. Aus dem Landtag geht sie im Lauf des kommenden Jahres, betonte sie am Donnerstag neuerlich, sie bleibt nicht bis Ende der Legislaturperiode. Eine Nachfolgerin – Petrik denkt an eine Frau – soll auch im Landtag Zeit zum Einarbeiten haben.

ORF

Damit kommt die Eisenstädter Gemeinderätin Anja Haider-Wallner ins Spiel. Die 43-Jährige will Landessprecherin werden, sie bestätigte gegenüber dem ORF einen entsprechenden Kurier-Artikel. „Wir haben am 7. Oktober eine Landesversammlung und da werde ich mich als Landessprecherin bewerben“, so Haider-Wallner. Im Falle ihrer Wahl – bisher weiß Haider-Wallner nichts von Gegenkandidaten – wird sie wohl auch Spitzenkandidatin der Grünen. Und sie kann noch in dieser Periode im Landtag nachrücken, bei der vergangenen Wahl hatte Haider-Wallner Platz fünf auf der Landesliste.

Spitzmüller will im Landtag bleiben

Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller, derzeit zweiter Landtagsmandatar der Grünen, schloss eine Bewerbung als Landessprecher gegenüber dem ORF am Donnerstag aus.

ORF

Eine neuerliche Landtagskandidatur bezeichnete er hingegen als „wahrscheinlich“. Weil es klug wäre, dass für die Grünen jemand im Landtag sei, der dort bereits wisse, „wie der Hase läuft“ meinte Spitzmüller. Entschieden habe er sich aber noch nicht, das habe private Gründe, im entsprechenden Fall hoffe er natürlich auf die Unterstützung der Partei.