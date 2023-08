Umjubelte Rückkehr des FC Stinatz

Gefühlt das ganze Dorf ist zum ersten Bewerbsspiel des FC Stinatz auf heimischen Boden auf den Sportplatz gekommen. Fußball hat in Stinatz einen sehr hohen Stellenwert. Der Nachwuchs kickt fleißig, eine Kampfmannschaft hat in den vergangenen Jahren aber gefehlt. Im Jahr 2016 wurde der Spielbetrieb eingestellt, jetzt rollt der Ball wieder.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

„Die erste Voraussetzung war, einen bespielbaren Fußballplatz zu finden. Wie man weiß, wurde hier in Stinatz sieben Jahre lang nicht Fußball gespielt. Da waren der Rasen, die Flutlichter und die Kabinen kaputt. Großer Dank an die Gemeinde, die uns sehr unterstützt hat und geholfen hat, dass das wieder ins Laufen kommt. Wir haben zunächst den Nachwuchsverein gegründet. Der zweite Schritt war natürlich die Kampfmannschaft. Wir sind sehr zuversichtlich es“, so Peter Zsifkovits, Obmann des FC Stinatz.

Erfolgreicher Start trotz kurzfristigem Trainer-Aus

Der Start in die erste Saison war kurzfristig in Gefahr, als der Trainer zurückgetreten ist. „Glücklicherweise haben wir relativ schnell einen super Trainer gefunden. Raimund Radakovits aus Güttenbach passt sehr gut zu unserer Mannschaft. Er kann mit den Spielern gut reden und auf sie eingehen“, so Obmann Zsifkovits.

Die Fans des FC Stinatz freuen sich über die Rückkehr des Vereins

Nach einer torlosen ersten Hälfte konnte der FC Stinatz das erste Bewerbsspiel auf heimischem Boden gegen die Nachbarn aus Burgauberg mit 2:0 gewinnen. Der FC Stinatz blickt voller Hoffnung in die Zukunft.