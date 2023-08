Tausende Menschen „pilgerten“ nach Loretto

Einmal im Jahr herrscht Ausnahmezustand in Loretto. Am 15. August platzt die kleine Marktgemeinde aus allen Nähten. Auch heuer rechnete man wieder mit bis zu 20.000 Besucherinnen und Besuchern. Publikumsmagnet Nummer eins war traditionell der Markt am Hauptplatz.

Ursprung liegt in der Kirche

Doch es ist nicht nur der Markt, der die Menschen am 15. August nach Loretto lockt. Der Grund, warum es diesen Kirtag eigentlich gibt, ist in der Basilika zu finden. Fast im Stundentakt finden in der Kirche Messen statt. Viele haben sich schon zeitig in der Früh zu Fuß auf den Weg gemacht, um den Wallfahrtsort zu besuchen.

Die Bevölkerung in Loretto störte der Trubel nicht. Die vielen freiwilligen Helfer haben es genossen, dass vor ihrer Haustür einmal so richtig was los war. Und diese Tradition wird weiterleben. In exakt einem Jahr wird Loretto wieder für einen Tag zum größten Ort des Burgenlands.